Aktie im Fokus - Zalando

Die Aktie des MDAX-Konzerns Zalando bildete am 02. März 2018 bei 41,67 Euro ein Verlaufstief aus. Das Wertpapier notierte am 10. Juli 2018 bei 50,35 Euro auf einem Jahreshoch. Die Widerstände kämen bei 44,99 Euro, 46,01 Euro, 47,03 Euro, 48,30 Euro, 50,34 Euro, sowie bei den Projektionen von 52,40 Euro, 53,68 Euro und 55,72 Euro in Betracht.

Die Unterstützungen wären bei 41,67 Euro und 39,62 Euro auszumachen. Die Experten von Barclays vergaben ein Ziel von 52,00 Euro, die der Commerzbank 53,00 Euro, die der Credit Suisse und von Independent Research ein Ziel von 46,00 Euro, die von Hauck & Aufhäuser ein Ziel von 45,00 Euro und die der Société Génerale ein Ziel von 48,00 Euro. Besonders die Ziele von 45,00 und 46,00 Euro wären recht exakt zu bestätigen.

