Der Dax startet am Donnerstag nur wenig verändert. Als Warnsignal für eine weltweite wirtschaftliche Abkühlung sehen Experten den sinkenden Ölpreis. Vier Dax-Unternehmen ziehen Bilanz: Telekom, Merck,Thyssenkrupp und Adidas. Dazu gibt es eine Menge an Bilanzen von Unternehmen aus der zweiten Börsenreihe. Die Top Themen im Marktbericht von Börse Stuttgart TV: Die Deutsche Telekom kämpft weiter mit Gegenwind durch den starken Euro. Nach einem gedämpften Jahresstart hat Merck etwas an Fahrt gewonnen. Thyssenkrupp ist im dritten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Adidas hat im zweiten Quartal weiter aufgetrumpft. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß