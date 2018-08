Stuttgart (ots) -



Flexibles Carsharing ist auch im Urlaub sehr gefragt. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der länderüberschreitenden Anmietungen im ersten Halbjahr 2018 um 42 Prozent. Dazu zählen Fahrten von Geschäftsreisenden ebenso wie touristische Besuche in europäischen car2go Standorten.



Bevorzugtes Ziel bei den länderübergreifenden Fahrten ist Deutschland. Allein 43 Prozent der Auslandsfahrten, die im ersten Halbjahr 2018 bei car2go getätigt wurden, legten europäische car2go Kunden auf deutschen Straßen zurück. Am häufigsten fuhren dabei italienische und österreichische Kunden ein car2go in der Bundesrepublik. Aber wo fahren die deutschen Kunden am liebsten? Eindeutiger Favorit ist die österreichische Hauptstadt. In Wien sind fast 90 Prozent der car2go Auslandsfahrten Anmietungen von deutschen Nutzern.



Aber auch in den italienischen Städten Florenz, Mailand, Rom und Turin verwenden deutsche Kunden gerne und immer häufiger flexibles Carsharing von car2go. Genauer gesagt, geht knapp die Hälfte (47 Prozent) aller länderübergreifenden Fahrten in Italien auf deutsche Kunden zurück. Mit 41 Prozent liegen die spanischen Nutzer knapp dahinter. Insgesamt liegt Italien auf Platz zwei: Rund 30 Prozent der länderüberschreitenden Fahrten im ersten Halbjahr 2018 fanden im Land der Dolce Vita statt.



"Die Nutzerzahlen zeigen, dass flexibles Carsharing für unsere Kunden nicht nur zu Hause eine Rolle spielt: Für viele ist flexible Mobilität auch im Urlaub nicht mehr wegzudenken", sagt Olivier Reppert, CEO von car2go.



Ein Account, 14 europäische Städte



Wer daheim schon regelmäßig mit car2go unterwegs ist, muss auch im Urlaub nicht darauf verzichten. car2go Kunden stehen in insgesamt 14 europäischen Städten rund 8.000 Fahrzeuge verschiedener Modelle der Marke smart und Mercedes-Benz zur Verfügung. Um das vollflexible Carsharing von car2go länderübergreifend zu nutzen, müssen die Kunden lediglich die lokalen Nutzungsbedingungen akzeptieren. Mit ihrem normalen car2go Account können sie sich jederzeit frei und individuell bewegen, sei es in Deutschland, Italien, Holland, Spanien oder Österreich.



Vom Flughafen ins Hotel oder Tagestrips mit car2go



Beliebt ist die Flughafenfahrt, die in allen zwölf europäischen Städten möglich ist. So kann der Urlaub ohne lästige Parkplatzsuche beginnen. Auch die Weiterreise mit dem car2go vom Zielflughafen weiter zur Unterkunft ist dank der länderüberschreitenden Anmietung unkompliziert möglich.



Ideal für die individuelle Sightseeing-Tour oder den Weg zum nächsten Museum sind die car2go Stunden- oder Tagespakete, mit denen ein car2go Fahrzeug für einen halben oder ganzen Tag günstig genutzt werden kann. Diese sind in Wien und an allen Städten in Deutschland (außer Stuttgart) sowie Italien flexibel vor Anmietung des car2go Autos buchbar.



