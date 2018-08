Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach den Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das Zahlenwerk zeige erneut, dass Thyssenkrupp sich im Umbau und in einer Umstrukturierung befinde, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schließe nicht aus, dass es erst schlechter werde, bevor sich dann eventuell eine Verbesserung einstellen kann./stk/jkr Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0064 2018-08-09/11:41

ISIN: DE0007500001