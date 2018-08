Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Euro belassen. Die Kennziffern der Telekom seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Matthijs Van Leijenhorst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Deutschland-Geschäft sollte sich weiterhin gesund entwickeln. Das US-Geschäft bleibe trotz des schwächeren Dollar in starker Verfassung./edh/mis Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0075 2018-08-09/11:54

ISIN: DE0005557508