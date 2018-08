Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) seien "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Craig Abbott in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der verlangsamte Auftragseingang der Sparte Optics & Life Science gebe allerdings etwas Grund zur Sorge./edh Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0006229107