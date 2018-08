Wie erwartet keine Zinserhöhung der RBNZ, Projektionen werden jedoch verschoben Chinesischer VPI beschleunigt sich, während EPI im Juli zurückgeht Japanische Maschinenbestellungen im Juni mit enormen Rückgang

Der NZD fällt am späten Mittwoch nach dem dovischen Ergebnis der RBNZ-Sitzung. Wie allgemein erwartet ließ die Zentralbank die Zinsen unverändert, gleichzeitig senkte sie jedoch die OCR-Prognosen und verschob die Projektion für die erste Zinserhöhung Richtung Ende 2020. Die Zentralbank senkte zusätzlich ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr. Grund hierfür ist ein Rückgang im Geschäftsvertrauen, ein schwächerer Wohnungsmarkt sowie externe Risiken ausgehend von den globalen Handelskonflikten. Darüber hinaus hat die Zentralbank ihre TWI-Schätzung für das gesamte Prognosefenster deutlich nach unten korrigiert. Die Schätzungen für die Gesamtinflation wurden jedoch kaum angepasst. Darüber hinaus wurden die Prognosen hinsichtlich der Produktionslücken deutlich nach unten korrigiert, was darauf hindeutet, dass der Grad des binnenwirtschaftlichen Inflationsdrucks gesunken ist. Was die langfristigen Aussichten anbelangt muss festgestellt werden, dass die Zentralbank immer noch davon ausgeht, ...

