Hier geht's zum Video

In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Adidas, Munich Re, Tesla, BYD, Evotec, Medigene und 3D Systems. Die Aktie von Adidas legt kräftig zu und nähert sich wieder ihrem Rekordhoch von 215,50 Euro. Waren die Q2-Zahlen wirklich so gut? Macht es Sinn, jetzt noch zu investieren oder ist die Aktie nicht schon zu teuer? Darüber hinaus geht es in Maydorns Meinung um das Ergebnis und die Perspektive des Rückversicherers Munich Re, um die Privatisierungspläne bei Tesla, möglicherweise bahnbrechende Nachrichten bei BYD, um die guten Zahlen der beiden Biotech-Unternehmen Evotec und Medigene und um das Kursfeuerwerk bei 3 D Systems. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.