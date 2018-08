marktEINBLICKE um 12: DAX bewegt sich nicht vom Fleck, adidas dagegen schon

Auch am Donnerstagmittag zeigt sich der DAX bewegungslos. Angesichts der Unsicherheiten, für die der Handelsstreit sorgt, und der Vielzahl an Unternehmensnachrichten können sich Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden. Dies fällt US-Anlegern leichter. Dies sieht man vor allem am S&P 500.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,0% 12.632

MDAX +0,4% 26.905

TecDAX +0,7% 2.946

SDAX +0,5% 12.397

Euro Stoxx 50 -0,4% 3.479

Die Topwerte im DAX sind adidas, Deutsche Telekom und Allianz. Im Fall von adidas feiern Anleger vor allem die jüngsten Geschäftszahlen. Im Fokus steht auch Evotec. Das Hamburger Biotechnologieunternehmen hat ebenfalls überzeugende Ergebnisse abgeliefert.

