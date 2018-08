ABO Wind AG: Vorstand verstärkt DGAP-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung ABO Wind AG: Vorstand verstärkt 09.08.2018 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ABO Wind stärkt Führungsebene - Andreas Höllinger übernimmt Vorstandsvorsitz - Bisheriger Bereichsleiter Karsten Schlageter wird vierter Vorstand Der Aufsichtsrat hat heute mit Wirkung zum 1. Oktober 2018 den Vorstand der ABO Wind AG um Dr. Karsten Schlageter als viertes Mitglied erweitert. Ab dem gleichen Zeitpunkt verfügt der ABO Wind-Vorstand erstmals über einen Vorsitzenden. Diese Aufgabe übernimmt Andreas Höllinger. "Beide Führungskräfte haben maßgeblichen Anteil an der seit Jahren fortschreitenden Internationalisierung unserer Gesellschaft", sagte Aufsichtsratsvorsitzender Jörg Lukowsky. "Der Aufsichtsrat ist froh, dass Andreas Höllinger und Dr. Karsten Schlageter künftig noch mehr Verantwortung übernehmen." Andreas Höllinger ist seit 2001 in leitender Funktion für ABO Wind tätig, im September 2010 wurde er zum Vorstand berufen. Bereits vor seiner Zeit bei ABO Wind arbeitete er für einen Entwickler und Betreiber von erneuerbaren Energieprojekten. Zuvor kümmerte er sich bei einer Investmentfondsgesellschaft um ökologische Produkte. Der 51-jährige Kaufmann verantwortete in den vergangenen Jahren bei ABO Wind insbesondere das erfolgreiche Engagement in Frankreich, Finnland sowie Argentinien und kümmerte sich weltweit um die kaufmännische Projektentwicklung. Dr. Karsten Schlageter ist seit fünf Jahren als Bereichsleiter für die internationale Geschäftsentwicklung der ABO Wind AG zuständig. Unter der Leitung des 44-jährigen Wirtschaftsingenieurs hat das Unternehmen mit der Projektierung von Wind- und Solarparks in neuen Ländern wie Kanada, Südafrika, Griechenland oder dem Iran begonnen und Tochtergesellschaften sowie Niederlassungen gegründet. Zudem gelangen unter seiner Verantwortung mehrere Projektverkäufe in Spanien. Bevor Dr. Schlageter 2013 bei ABO Wind begann, baute er für EnBW das erneuerbare Energiegeschäft in Peru auf. Zuvor war er in Unternehmensberatungen tätig. Neue langfristige Vorstandsverträge hat der Aufsichtsrat heute zudem mit Matthias Bockholt und Dr. Jochen Ahn abgeschlossen. Beide prägen als Vorstände, Gründer und Haupteigentümer die Entwicklung der ABO Wind AG maßgeblich. Von Ihnen ging auch die Initiative zur Beförderung von Andreas Höllinger und Dr. Karsten Schlageter aus. "Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem nunmehr vierköpfigen Vorstand bestens gerüstet sind, eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens zu gestalten", sagte Dr. Ahn. 09.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 712551 09.08.2018

ISIN DE0005760029

AXC0191 2018-08-09/13:00