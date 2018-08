Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für SLM Solutions nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Sowohl Umsatz als auch bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) des 3D-Druckerherstellers hätten unter seiner Erwartung gelegen, schrieb Analyst Cengiz Sen in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sieht so rasch keine Besserung./ck/ag Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0111 2018-08-09/13:02

ISIN: DE000A111338