Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Nach den Resultaten des Versicherungskonzerns habe er nur geringe Änderungen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nächster Kurstreiber könnte der Investorentag im November sein./edh/ag Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008404005