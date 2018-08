Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 11,80 Euro belassen. Während der Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei, habe der operative Gewinn (Ebit) darüber gelegen, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem handele es sich um ein ereignisarmes zweites Quartal./bek/edh Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005557508