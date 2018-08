Köln (ots) - Ab heute, 9. August 2018, ist RTL Living als neuster Premium-Sender bei Prime Video Channels verfügbar.



RTL Living ist neben GEO Television somit ein weiterer Pay-TV Sender der Mediengruppe RTL Deutschland, der à la carte zur bestehenden Prime-Mitgliedschaft hinzugebucht werden kann - individuell, flexibel, ohne Paketbindung und monatlich kündbar. Für einen Beitrag von 2,99 Euro im Monat können Prime-Mitglieder sowohl das lineare Live-Programm von RTL Living anschauen als auch zahlreiche ausgewählte Highlights on demand abrufen. RTL Living ist über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV oder online unter amazon.de/channels verfügbar. Prime-Mitglieder können das Angebot 14 Tage lang kostenlos testen.



Neben den Kochshows von Jamie Oliver besteht das RTL Living-Angebot aus zahlreichen weiteren Kochshow-Reihen von und mit den besten Köchen der Welt, darunter Nigella Lawson, Annabel Langbein und Sternekoch Heston Blumenthal. Ergänzend dazu bietet RTL Living attraktive und hochwertige Programme rund um die Themen Reisen, Haus & Garten mit den renommiertesten britischen Gartenexperten sowie Beauty & Fashion - davon zahlreiche in Deutschlandpremiere. So werden z.B. "Donna Hay: Kochen mit Kindern" und Jamie Olivers neustes Format "Jamie kocht Italien", die Kochreihe zu seinem neuen Buch, in Kürze Deutschland-Premiere exklusiv bei RTL Living feiern.



Genuss und Lebensart, Einrichtung und Garten, Mode und richtig Relaxen: Der hochwertige Pay-TV Sender RTL Living inspiriert zu genussvollem Kochen, gibt praktische Gartentipps, stellt ausgesuchte Wohntrends vor und wirft einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der glamourösen Modewelt. Nahezu alle Wohlfühlformate strahlt RTL Living in einer Deutschlandpremiere aus, darunter immer die neusten Jamie Oliver-Highlights und vieles mehr.



