Das Analysehaus CFRA hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das zweite Quartal habe wegen Großschäden die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er ließ seine Gewinnschätzung für das Gesamtjahr aber unverändert. Der Rückversicherer bleibe auf Kurs in Richtung seines Überschussziels./ag/edh Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0129 2018-08-09/13:28

ISIN: DE0008430026