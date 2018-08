Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hannover Rück nach Zahlen von 126 auf 129 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe ein unerwartet gutes Quartalsergebnis vorgelegt, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ablösung von Altgeschäft in der Personen- Rückversicherung sollte zu einer nachhaltigen Verbesserung der Profitabilität in diesem Segment führen. Positiv wertet er zudem die neue Dividendenpolitik./ajx/ag Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0135 2018-08-09/13:52

ISIN: DE0008402215