Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk nach den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 dänische Kronen belassen. Die bereinigten Ergebnisse bewegten sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Tim Race in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Verluste der Aktie seien trotz des erhöhten Preisdrucks in einigen Bereich des Diabetes-Marktes nicht nachvollziehbar. Dank der Umsatzentwicklung bei höherpreisigen Präparaten sei der Pharmahersteller in der Lage, dieser Entwicklung zu trotzen./mf/ag Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0143 2018-08-09/13:59

ISIN: DK0060534915