Aschheim (München) (ots) - Wirecard, der internationale Innovationsführer im Bereich digitaler Finanztechnologie, und comdirect arbeiten zusammen, um ein kontaktloses Zahlungserlebnis per Wearable zu ermöglichen. Mit 2,4 Millionen B2C-Kunden ist comdirect eine der führenden Online-Banken in Deutschland. Zusammen bieten Wirecard und comdirect mit dem Zahlungstechnologie-Partner Visa kontaktloses Bezahlen via Wearable während der deutschen Beachvolleyball-Meisterschaft 2018 an, die vom 31. August bis 2. September 2018 in Timmendorfer Strand stattfindet.



Matthias Hach, Marketing- und Vertriebsvorstand bei comdirect, sagt: "Dank der Kooperation mit Wirecard können wir ein bequemes und schnelles Zahlungserlebnis anbieten - für uns ein weiterer Schritt, um unsere Position als Vorreiter im Bereich Mobile Payment zu stärken. Als smarter Finanzbegleiter wollen wir unseren Kunden Lösungen bieten, die das Leben rund um alle finanziellen Themen einfacher und leichter machen."



Thorsten Holten, Executive Vice President Sales Financial Institution and FinTech Europe bei Wirecard, fügt hinzu: "Wir sehen, dass Konsumenten zunehmend Sportaktivitäten mit nahtlosen Zahlungen kombinieren. Somit entsteht gerade ein ganz neuer Markt für intelligente, voll digitale Payment-Wearables rund um Freizeitaktivitäten. Die von Wirecard und comdirect herausgegebenen Wearables bieten Nutzern ein State-of-the-art-Bezahlerlebnis."



Die Wearable-Aktion verläuft im Rahmen einer langfristigen Partnerschaft zwischen comdirect und dem Deutschen Volleyball-Verband (DVV). Während der Veranstaltung werden rund 5000 Armbänder an die Eventbesucher verteilt, die sie für diverse Zahlungen im Veranstaltungsbereich einsetzen können.



Über Wirecard:



Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.



Über comdirect:



Die comdirect bank AG steht für die erste Adresse beim Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Als smarte Finanzzentrale bietet comdirect intelligente Lösungen, die den Kunden Zeit und Geld sparen und damit ihr Leben einfacher machen. Jederzeit und überall. Ob Investment-Einsteiger, erfahrene Anleger oder professionelle Trader - sie alle finden bei comdirect die richtigen Tools für den selbstbestimmten Umgang mit Geld und Vermögen. Als Innovationstreiber entwickelt die Direktbank ihre Angebote beständig weiter, um Banking und Investing noch einfacher und intuitiver zu gestalten. Mit 2,4 Millionen B2C-Kunden gehört comdirect zu den größten Onlinebanken Deutschlands. comdirect wurde 1994 mit Sitz in Quickborn als Tochtergesellschaft der Commerzbank gegründet.



OTS: Wirecard AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15202 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15202.rss2 ISIN: DE0007472060



Wirecard-Medienkontakt:



Wirecard AG Jana Tilz Tel.: +49 (0) 89 4424 1363 E-Mail: jana.tilz@wirecard.com



comdirect-Medienkontakt:



comdirect bank AG Tobias Wilfert Tel. +49 (0) 41 06 704 1601 E-Mail: Tobias.Wilfert@comdirect.de