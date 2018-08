Hier geht's zum Video

Die Edelmetalle verlieren auf breiter Front - und das nicht erst in jüngster Zeit. Aussichten und Einsichten dazu von Michael Blumenroth von der Deutschen Bank. Rohstoff-Ausverkauf auf breiter Front. Aber Gold und andere Edelmetalle werden noch eher als Währung gesehen. Warum fallen die dann so außerordentlich? Was tun Großinvestoren? Wieso fallen China, Indien und Türkei als große Goldkäufer zeitweise weg? Michael Blumenroth von der Deutschen Bank dazu im Gespräch mit Antje Erhard