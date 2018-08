Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 303 auf 300 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Sorgen über den Hoffnungsträger Semaglutid hätten die leichte Gewinnüberraschung in den Schatten gestellt, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Behandlungen von Diabetespatienten mit sogenannten GLP-1-Agonisten seien viel teurer als mit den bisherigen Wirkstoffen, so dass die Nachhaltigkeit des Preisniveaus in Frage stehe. Das aktuell noch wichtigste Medikament Victoza habe im Quartal die Erwartungen verfehlt./ag/mis Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0150 2018-08-09/14:40

ISIN: DK0060534915