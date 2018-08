Das Analysehaus Independent Research hat die Aktie der Deutschen Telekom nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 17,50 Euro belassen. Wegen Wechselkursbelastungen seien Umsatz und operatives Ergebnis etwas stärker als erwartet gesunken, schrieb Analyst Markus Friebel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings dürften vom starken US-Geschäft Impulse für die Aktie ausgehen. Hinzu komme eine mittelfristige Erholung in Deutschland und Europa. Die Bewertung der Papiere und die Dividendenrendite seien attraktiv./mis/edh Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0154 2018-08-09/14:59

ISIN: DE0005557508