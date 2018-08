Europäische Aktienmärkte eröffnen am Donnerstag etwas tiefer DE30 bleibt weiterhin in Konsolidierung stecken Adidas (ADS.DE) legt nach ausgezeichnetem Ergebnis um 10% zu DE30: Underperformer im europäischen Vergleich

Der Handelsbeginn am Donnerstag führte zu moderaten Rückgängen an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten, auch wenn die chinesischen Indizes weit über ihren gestrigen Schlusskursen schlossen. Beachten Sie, dass die chinesischen Anleger nicht besonders besorgt über das etwas schnellere Wachstum der Verbraucherpreise sowie das konstant (relativ) hohe Niveau des Erzeugerpreisindex sind und das obwohl die Ölpreise im Juli nachgaben. Lassen Sie uns darauf hinweisen, dass protektionistische Schritte, die sowohl von den USA als auch von China unternommen wurden, eindeutig inflationsfreundlich sind. Zölle erhöhen die Importpreise für inländische Verbraucher und Unternehmen, daher könnte sich dies in einem höheren Preiswachstum für die gesamte Wirtschaft niederschlagen. In China ist dies jedoch noch nicht der Fall, obwohl die Inflationsrate im Juli von 1,9% auf 2,1% gestiegen ist. Beachten Sie, dass der Wert deutlich unter dem Ziel der PBoC von 3% blieb. Das bedeutet, dass für die Zentralbank keine Notwendigkeit ...

