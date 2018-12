Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die US-Börsen gestern aus Respekt vor dem verstorbenen US-Präsident Bush geschlossen blieben, setzt der S&P 500 Future heute Morgen in Asien seinen Rückgang fort (-1,2%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Dem würden auch die asiatischen Börsen mit Rückgängen von 1 bis 2% folgen, nicht zuletzt weil die Verhaftung einer Spitzenmanagerin des chinesischen Konzerns Huawei in Kanada auf Betreiben der USA neuerlich Sorgen bezüglich der weiteren USA-China Beziehungen schüre. ...

