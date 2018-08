Aktionäre von Evotec haben aktuell allen Grund zum Feiern. Denn die TecDax-Aktie machte heute mit einem Plus von über 4% einen kräftigen Sprung nach vorne und erreichte ein Zehn-Monats-Hoch. Grund hierfür war ein tolles Halbjahresergebnis. Konkret: Zwischen Januar und Juni verzeichnete Evotec einen Umsatz von 173,1 Millionen Euro, was ein sattes Plus von 66% gegenüber...

