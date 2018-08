LAWRENCEVILLE, Georgia, Aug. 09, 2018, ein führender Anbieter von Distributions-, 3PL -und 4PL-Lösungen für eine Vielzahl von Fertigwaren und Ersatzteilen, gab heute bekannt, dass Brad Moszkiewicz - ein Veteran der Elektronikbranche und früherer Vice President von Panasonic - für die Leitung des Lagerbetriebs gewonnen werden konnte.

In seiner Position als Director of Warehouse Operations wird Moszkiewicz für die Verwaltung der Encompass-Distributionszentren in Georgia, Florida und Nevada - das Letztere wurde Anfang dieses Jahres in Las Vegas eröffnet - verantwortlich sein. Er wird eine wesentliche Rolle beim gegenwärtigen Bau eines neuen Distributionszentrums in Fort Lauderdale, Florida, spielen, das das nahe gelegene vorhandene Lager des Unternehmens ersetzt und dessen Kapazität verdoppelt.

Der größere Platzbedarf von Encompass wird benötigt, um zusätzliches Volumen zu bewältigen, das durch die Expansion des Unternehmens in die Ersatzteilversorgung für Segmente wie Haushaltsgeräte, Heizungen, Lüftungen und Klimaanlagen sowie Computer angetrieben wird. Derzeit evaluiert das Unternehmen über die gesamte USA verteilt weitere strategische Standorte, um seine landesweite Kundenbasis zu bedienen.

Moszkiewicz bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Betrieb, Lieferkette, Vertrieb und Kundendienstmanagement durch aufeinander aufbauende Positionen bei Panasonic, einem der weltweit führenden Hersteller einer breiten Palette von Produkten, einschließlich Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte, TV- und Audiogeräte, Körperpflege und vieles mehr, in das Unternehmen ein. Zu seinen vielen Erfolgen bei Panasonic gehörte auch, dass Moszkiewicz mehrere Lieferantenverträge verhandelt hat, einschließlich Fracht, ausgelagerter Arbeit und Call-Center-Support, die zu Einsparungen bei den Betriebskosten von mehreren Millionen Dollar geführt haben.

Moszkiewicz tritt Encompass in einer Zeit außergewöhnlichen Wachstums in der Firmengeschichte bei, sagte Scott Cameron , Senior Vice President of Operations and Service Solutions. Neben dem Volumen, das der Teilevertrieb in Anspruch nimmt, übernimmt Encompass zunehmend die Verantwortung für die gesamte Teilelieferkette, wenn Hersteller sich dafür entscheiden, ihre Teile-Infrastrukturkosten zu minimieren und den Kundendienst zu verbessern. "Wir schätzen uns sehr glücklich, jemanden von Brad Moszkiewiczs Kaliber in unser Führungsteam aufnehmen zu können", sagte Cameron. "Da Encompass in unseren Distributionszentren auch weiterhin mit einem noch nie dagewesenen Volumen umgeht, werden die bewährte Erfahrung von Brad Moszkiewicz in Bezug auf den Betrieb mehrerer Standorte, sein Talent und sein Know-how ein enormer Vorteil für unser Unternehmen und unsere Kunden sein."

Cameron sagte, dass die Integration und Standardisierung des Lieferkettenbetriebs zu den Aufgaben von Moszkiewicz zählen wird, um Umsatzwachstum, Prozessinnovation und Kostenreduzierung zu maximieren. Das Onboarding neuer 3PL- und 4PL-Kunden und die Überwachung von Leistungskennzahlen für eine optimale Betriebseffizienz werden ein weiterer wichtiger Teil seiner Rolle sein.

Moszkiewicz wird auch bei der Planung, Budgetierung und Entscheidungsfindung eng mit dem Encompass-Führungsteam zusammenarbeiten, um dem Unternehmen zu ermöglichen, seine Geschäftsziele zu erreichen. Encompass hat sich aggressiv auf neue Märkte konzentriert - wie zum Beispiel auf die Vor-Ort-Garantie - um seine Wachstumsstrategie zu unterstützen.

Über Encompass Supply Chain Solutions, Inc.

Encompass ist einer der Marktführer im Bereich Lieferkettenmanagement und High-Tech-Reparaturdienstleistungen für ein vielfältiges und wachsendes Angebot an Unterhaltungselektronik, Computern, Großgeräten und Bildverarbeitungsprodukten. Encompass bietet End-to-End-Lösungen für OEMs, Einzelhändler, unabhängige Händler und Drittgesellschaften an.