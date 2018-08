Der Lebensmittel-Discounter Lidl kündigt an, in Irland an insgesamt 20 Filialen 40 Ladevorrichtungen für E-Fahrzeuge installieren zu wollen. Das Projekt soll binnen der kommenden sechs Monate abgeschlossen sein. Für Kunden, die in dem Discounter einkaufen, wird der Ladevorgang kostenlos sein. Nach eigenen Angaben investiert Lidl 150.000 Euro in sein irisches Ladenetz. An drei Standorten - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...