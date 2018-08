Hier geht's zum Video

Die kleine Gewinnserie des Dow Jones fand gestern ihr Ende. Allzu groß war der Verkaufsdruck jedoch nicht. Der amerikanische Leitindex ging 0,2 Prozent schwächer aus dem Handel. Der Nasdaq hingegen verbuchte sogar leichte Zugewinne. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.