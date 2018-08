bit by bit Holding AG: DGAP-Ad-hoc: bit by bit Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Verkauf bit by bit Holding AG: 09.08.2018 / 16:48 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Insiderinformation nach § 17 MAR Der Vorstand gibt bekannt, dass auf der ordentlichen Hauptversammlung am 08.08.2018 neben den Entlastungen des Vorstandes und der Aufsichtsräte für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 neue Mitglieder des Aufsichtsrates gewählt wurden und zwar Frau Ingrid Abel, freiberufliche Beraterin beim Business Angels Club Berlin-Brandenburg aus Berlin, Herr Andreas Gemeinhardt, Rechtsanwalt aus Berlin und Herr Klaus-Peter Wehner, Fondsmanager aus Berlin. Als Ersatzmitglieder wurden für Frau Abel Herr Steffen Maren Buckwitz, Dipl.-Ing. (TU) und Consultant aus Schöneiche bei Berlin, für Herrn Gemeinhardt Herr Sascha Peter Henkel, Rechtsanwalt aus Wedemark in Niedersachsen und für Herrn Wehner Herr Christian Makowka, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater aus Wedemark in Niedersachsen, gewählt. In den nächsten Tagen werden die gewählten Aufsichtsräte zurücktreten und die Ersatzmitglieder nachrücken. Anschließend wird das Vorstandsmitglied Herr Harald Buchner zurücktreten und Herr Thomas Prax als neues Mitglied des Vorstandes bestellt. Weiterhin wurde dem Verkauf des gesamten Anlagevermögens zugestimmt. In der nächsten Woche wird die Gesellschaft über ein Barvermögen i.H.v. EUR 2.425.000,00 verfügen. Der Kaufpreis wurde inzwischen auf einem Notaranderkonto hinterlegt. Darüber hinaus wurde beschlossen, die Gesellschaft in Red Rock Capital AG umzubenennen und den Sitz nach Langenhagen in der Region Hannover zu verlegen. Die Hauptversammlung beschloss daneben eine Barkapitalerhöhung von EUR 566.250,00 um bis zu EUR 1.698.750,00 auf bis zu EUR 2.265.000,00 gegen Bareinlage i.H.v. EUR 1,00 je Aktie und einem Aufgeld von EUR 3,28 je Aktie. Nach Umsetzung der Barkapitalerhöhung würde die Gesellschaft über eine Liquidität von rd. EUR 9,6 Mio. verfügen. Unter der Voraussetzung der vollständigen Zeichnung der Barkapitalerhöhung wird die Gesellschaft über ein genehmigtes Kapital i.H.v. EUR 1.132.500,00 verfügen und wurde ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben und zu veräußern. Es wurde Widerspruch zu allen Tagesordnungspunkten von drei Aktionären zur Niederschrift erklärt und es ist möglich, dass innerhalb der Klagefrist Klagen gegen einzelne Tagesordnungspunkte erhoben werden. Die drei Aktionäre haben zusammen weniger als 1.000 Aktien im Besitz. Künftig wird die Gesellschaft im Immobilienbereich tätig werden, insbesondere Neubautätigkeit, Projektentwicklungen, Sanierung von denkmalgeschützten Immobilien und das Halten von Bestandsimmobilien in Tochtergesellschaften. Berlin, 9. August 2018 Harald Buchner Vorstand bit by bit Holding AG Grunewaldstr. 22 D-12165 Berlin Telefon: +49(30)219088-0 Telefax: +49(30)219088-90 Homepage: www.bitbybit.ag eMail: info@bitbybit.ag Vorstand: Harald Buchner Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Gemeinhardt Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 64306 B 09.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: bit by bit Holding AG Grunewaldstraße 22 12165 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30-219 088-0 Fax: +49 (0)30-219 088-90 E-Mail: info@bitbybit.ag Internet: www.bitbybit.ag ISIN: DE000A1RFML1 WKN: A1RFML Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712799 09.08.2018 CET/CEST

