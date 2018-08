Portigon AG: Ergebnis im 1. Halbjahr 2018 durch erhöhte Rückstellungen belastet DGAP-Ad-hoc: Portigon AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis Portigon AG: Ergebnis im 1. Halbjahr 2018 durch erhöhte Rückstellungen belastet 09.08.2018 / 17:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Portigon AG: Ergebnis im 1. Halbjahr 2018 durch erhöhte Rückstellungen belastet Vor dem Hintergrund der fortdauernden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Zusammenhang mit Dividendenarbitragegeschäften der ehemaligen WestLB wird die Portigon AG im Halbjahresabschluss zum 30.06.2018 vorsorglich zusätzliche Rückstellungen für in Vorjahren möglicherweise unbegründet angerechnete Kapitalertragsteuer und darauf anfallende Zinszahlungen bilden. Aus diesem Grund ändert der Vorstand seine Prognose hinsichtlich des erwarteten Ergebnisses für das laufende Geschäftsjahr 2018. Der Vorstand geht nunmehr davon aus, dass die Portigon AG das Geschäftsjahr 2018 mit einem Verlust in der Größenordnung eines niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrags abschließen wird. Kontakt: Dr. Carsten Hellinger Leiter Vorstands-/Organbetreuung Portigon AG Völklinger Str. 4 40219 Düsseldorf Dr.Carsten.Hellinger@portigon-ag.de Tel. +49 (0) 211 826 71455 09.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Portigon AG Völklinger Str. 4 40219 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 211-826-71455 Fax: +49 (0) 211-826-2010 E-Mail: Dr.Carsten.Hellinger@portigon-ag.de Internet: www.portigon-ag.de ISIN: DE0008364902, XS0100256139 WKN: 836490 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); Börse Luxembourg Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712731 09.08.2018 CET/CEST

ISIN DE0008364902 XS0100256139

AXC0280 2018-08-09/17:35