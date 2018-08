An der Wall Street ist weiter Zurückhaltung angesagt. Wie auch in Europa standen am Donnerstag neben den Handelsstreitigkeiten und den Sanktionen Washingtons gegen Russland noch einige Quartalsberichte im Blick. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial bewegt sich im frühen Handel mit plus 0,02 Prozent auf 25 588,08 kaum vom Fleck. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Freitag 10.08.2018 sehen sie im Video.