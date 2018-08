Die Baader Bank hat die Einstufung für Cancom angesichts eines erneuten Zukaufs in Großbritannien auf "Sell" mit einem Kursziel von 39,50 Euro belassen. Er halte die Konsensschätzungen für den IT-Dienstleister aus organischer Sicht weiterhin für zu hoch, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch dieses Jahr seien daher wohl Zukäufe erforderlich, um die Erwartungen zu erfüllen. Die neueste Ankündigung untermauere diese Bedenken, auch wenn die strategischen Gründe für den Aufbau einer Präsenz in Großbritannien verständlich seien./tih/la Datum der Analyse: 09.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0178 2018-08-09/18:29

ISIN: DE0005419105