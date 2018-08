Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re anlässlich der jüngsten Quartalszahlen von 215 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Rückversicherer rechne nun im internationalen Geschäft der Erstversicherungstochter Ergo mit einer etwas besseren kombinierten Schaden-Kosten-Quote, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der EXperte passte seine Prognosen entsprechend an und berücksichtigte zudem die aktuellen Bewegungen bei den Anleiherenditen./la/he

Datum der Analyse: 09.08.2018

ISIN DE0008430026

AXC0308 2018-08-09/19:13