Stuttgart (ots) - Ein Jahr ist es her, dass wegen einer schweren Panne beim Bau des Tunnels bei Rastatt für die Rheintalbahn der gesamte Schienenverkehr auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung wochenlang lahm gelegt war. Und noch immer stehen die Ursachen dieser Havarie nicht fest. Dieses lange Prozedere wirft kein gutes Licht auf die Beteiligten - allen voran die Bahn AG als Bauherrin, aber auch auf die Politik, die sich schwer tut, konkret Lehren aus Rastatt zu ziehen. An Forderungen, für solche Notfälle das Krisenmanagement zu verbessern - etwa schon vor der Einrichtung von Baustellen an neuralgischen Punkten mögliche Ausweichstrecken zu definieren - hat es schon direkt in Zusammenhang mit dem Unglück nicht gefehlt. Doch auch in diesem Punkt ist seither de facto wenig bis nichts passiert



