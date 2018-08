Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Adidas von 243 auf 247 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäftszahlen des Sportartikelherstellers zum zweiten Quartal und die darauf folgende Telefonkonferenz hätten robuste Antworten auf die meisten sorgenvollen Fragen gegeben, die in den letzten Monaten auf den Papieren gelastet hätten, schrieb Analyst Simon Irwin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./la/he

Datum der Analyse: 09.08.2018

ISIN DE000A1EWWW0

AXC0321 2018-08-09/21:50