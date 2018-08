FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie von K+S stand im nachbörslichen Handel am Donnerstag deutlich unter Abgabedruck. Der Düngemittel- und Salzhersteller wird kein so gutes Ergebnis im laufenden Jahr erzielen wie von Analysten erwartet. Das EBITDA werde 660 bis 740 Millionen Euro erreichen, teilte MDAX-Konzern mit. Diese Spanne verfehlt die aktuellen Markterwartungen, die das Unternehmen selbst auf Grundlage von Vara Research mit 797 Millionen Euro angibt. Für das zweite Quartal berichtete K+S ein EBITDA von 105,1 Millionen Euro. Das liegt nur marginal über dem Vorjahreswert von 101,9 Millionen. K+S hält unverändert an dem Ziel fest, im kommenden Jahr einen positiven freien Cashflows zu erreichen. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz bei hohen Umsätzen 5,5 Prozent tiefer getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.678 12.676 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2018 16:26 ET (20:26 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.