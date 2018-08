Zusammen mit VAD Technologies bringt ExaGrid einzigartige Backup-Speicher-Appliances in die Region

ExaGrid, ein führender Anbieter hyperkonvergierter Backup-Sekundärspeicherlösungen, meldete heute die Expansion seiner Abdeckung im Nahen Osten mit der Ernennung von Rami Nasser zum Regional Sales Director von ExaGrid für die Region Naher und Mittlerer Osten, Indien und Afrika. Neben seiner Niederlassung in Israel wird ExaGrid zusätzliche Vertriebsstellen in Dubai, in der Türkei, in Indien und in Südafrika einrichten. ExaGrid gründete gleichzeitig eine Partnerschaft mit dem Distributionsunternehmen VAD Technologies, um seine Channel-Aufstellung zu stärken und VAD-Wiederverkäufern ein hervorragendes Speicherproduktangebot für ihre Enterprise-Kunden zu bieten.

Nasser ist seit eineinhalb Jahren bei ExaGrid und hatte in den letzten 16 Jahren Managementpositionen bei CA und Arcserve inne. Seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Vertriebsmanagement, Geschäftsentwicklung und Enterprise Storage Management sind für die effektive Umsetzung der aggressiven Expansionsstrategie von ExaGrid von kritischer Bedeutung.

Seit seinem Einstieg bei ExaGrid spielt Nasser eine wichtige Rolle zur Formalisierung der Vertriebszusammenarbeit mit VAD Technologies im Nahen und Mittleren Osten. "Wir freuen uns, mit ExaGrid als Partner in der Region Naher und Mittlerer Osten zusammenarbeiten zu können", so Mario M. Veljovic, General Manager bei VAD Technologies. "Wir sind ständig auf der Suche nach disruptiven Rechenzentrums-Technologien der nächsten Generation, um sicher zu stellen, dass unsere Wiederverkäufer ihren Kunden die neuesten und besten Hochleistungs-Enterprise-Lösungen anbieten können. ExaGrid passt perfekt zu unserer Mission und Unternehmensphilosophie! Wir sind stolz darauf, mit einem so innovativen Leader wie ExaGrid im Markt für hyperkonvergierte Sekundärspeicherlösungen zusammen zu arbeiten."

Das ExaGrid MEA-Team umfasst derzeit auch Mohammed Jaffrey und Francois Eid. Jaffrey hat mehr als zehn Jahre Erfahrung auf dem MEA-Markt und insbesondere Expertise in den Bereichen Speicher, Backup, Archivierung und technische Workflows. Er hatte zuvor regionale Aufgaben bei Quantum, Nexsan und LaCie (ein Geschäftsbereich von Seagate) inne.

"Die Technologie von ExaGrid für den Backup-Speichermarkt ist revolutionär, insbesondere was das Ansprechen des dringenden Kundenbedarfs an schnelleren Backups, schnellere Datenaufnahme, Wiederherstellungen und VM-Boots angeht", so Jaffrey. "Kunden brauchen sich dank der effizienten Scale-out-Architektur von ExaGrid keine Sorgen um eine Generalüberholung der IT-Infrastruktur oder hohe Gesamtbetriebskosten zu machen. Ich freue mich, Teil der weiteren Entwicklung von ExaGrid zu sein."

Eid verfügt über 18 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von End-to-End-Lösungen in den Bereichen Infrastruktur, Speicherung, Datenschutz/-verwaltung und Cloud. Zuvor war er für Hitachi, Quantum, Commvault und Fujitsu Siemens tätig.

ExaGrid hat mehr als 360 Kundenerfolgsgeschichten und Enterprise-Stories veröffentlicht, mehr als alle anderen Anbieter in diesem Bereich zusammen. Diese Stories umfassen einen zweiseitigen Bericht und Kundenangebote und zeigen auf, wie zufrieden Kunden mit dem einzigartigen Architekturansatz, differenzierten Produkten und dem herausragenden Kundensupport von ExaGrid sind. Kunden geben immer wieder an, dass das Produkt nicht nur Klassenbester ist, sondern "einfach funktioniert".

Über VAD Technologies

VAD Technologies ist ein etablierter, wertschöpfender IT- und Technologie-Distributor mit Hauptsitz in Dubai in den VAE. Das Unternehmen bedient hauptsächliche Enterprise- und SME-Märkte über eine starke Channel-Aufstellung im gesamten Nahen und Mittleren Osten sowie in Nordafrika. VAD Technologies liefert Technologieprodukte und -lösungen von Weltklasse, die die IT-Landschaft transformieren und Kunden optimale Kapitalrenditen (ROI) sowie minimale Betriebskosten (TCO) bieten. Das Unternehmen entwickelt sein Portfolio an Hochleistungs-Enterprise-Lösungen kontinuierlich weiter und fokussiert besonders auf hyperkonvergierte Infrastrukturen, Enterprise Storage Systems, IT-Infrastruktur, physische Sicherheit und Cybersecurity. Die Unterstützung seiner Partner mit Vertrieb und Marketing sowie Professional Services wie Consulting, Schulung, Bereitstellung und technischer Support bildet einen wichtigen Bestandteil seiner Markteinführungsstrategie und Vision für die Region. Weitere Informationen über VAD finden Sie auf www.vad.ae.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet hyperkonvergente Sekundärspeicher für Backups mit Datendeduplizierung, eine einzigartige Landezone und Scale-out-Architektur. Die Landezone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Sicherungen, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Scale-out-Architektur umfasst vollumfängliche Appliances in einem Scale-out-System und sorgt für ein Backup-Fenster von vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen, sodass keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich werden. Besuchen Sie uns auf www.exagrid.com oder bei LinkedIn. Sehen Sie selbst, was ExaGrid-Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben und warum sie nun beträchtlich weniger Zeit für Backups aufwenden.

