Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

THYSSENKRUPP - Der Vorstandsvorsitzende von Thyssenkrupp, Guido Kerkhoff, sieht keinen Zeitdruck bei der Neubesetzung des Aufsichtsrates und der Festlegung einer neuen Strategie für den Essener Industriekonzern. Es gebe ein einstimmiges Mandat des Aufsichtsrates, "das Unternehmen in seiner jetzigen Form voranzubringen. Darauf konzentrieren wir uns. Und da brennt derzeit nichts an", sagte er. (FAZ S. 22/Börsen-Zeitung S. 9)

AIR BERLIN - Vor knapp einem Jahr meldete die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft, Air Berlin, Insolvenz an. Nun mehren sich die Zweifel, ob der Kredit des Bundes über 150 Millionen Euro an die Airline wirklich notwendig war. (Handelsblatt S. 16)

TOLL COLLECT - Kurz vor der vorübergehenden Verstaatlichung des Mautbetreibers Toll Collect machen Gerüchte die Runde, das Unternehmen habe einen dreistelligen Millionenbetrag zu viel abgerechnet. Außer Leistungen zur Erhebung der Lastwagen-Maut habe Toll Collect dem Bund Ausgaben für das Sponsoring einer Oldtimer-Rallye, einem Führungskräfteausflug in ein Wellness-Hotel und ein soziales Engagement als Marketingkosten in Rechnung gestellt, berichten der Sender NDR und die Zeit. (FAZ S. 17)

FRESENIUS - Der Pharmakonzern Fresenius klagt gegen den US-Bundesstaat Nebraska wegen wohl illegal erworbener Substanzen für Giftspritzen. Weder Fresenius Kabi noch dessen Vertriebspartner hätten die Präparate an die Justizvollzugsbehörde verkauft, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. (FAZ S. 22)

BERLIN HYP - Die Berlin Hyp hat in dem für sie "sehr erfreulichen" ersten Halbjahr die eigenen Erwartungen sowohl beim Neugeschäft als auch bei der Ergebnisentwicklung übertroffen. Dank des günstigen Wirtschafts- und Marktumfeldes konnte in hohem Maße Risikovorsorge aufgelöst und das Eigenkapital frühzeitig gestärkt werden. Geschäft und Ertragslage entwickelten sich bis zur Jahresmitte so positiv, dass der zur Sparkassengruppe gehörende Gewerbeimmobilienfinanzierer jetzt die Prognose für das Gesamtjahr angehoben hat. "Wir rechnen mit einer ganz leichten Ergebnissteigerung", sagte der Vorstandsvorsitzende Sascha Klaus im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung S. 4)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/pi

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2018 00:16 ET (04:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.