Carl Zeiss Meditec beschleunigt Wachstum DGAP-News: Carl Zeiss Meditec AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen Carl Zeiss Meditec beschleunigt Wachstum 10.08.2018 / 06:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Carl Zeiss Meditec beschleunigt Wachstum Positive Beiträge aus beiden Strategischen Geschäftseinheiten und aus allen Regionen JENA, 10. August 2018 Die Carl Zeiss Meditec AG hat nach neun Monaten 2017/18 weitere erfreuliche Zuwächse in allen Strategischen Geschäftseinheiten und Regionen erzielen können: Der Umsatz stieg um 7,1 Prozent (währungsbereinigt 11,7 Prozent) auf 926,3 Millionen Euro (Vj. 864,7 Millionen Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) entwickelte sich mit 134,8 Millionen Euro (Vj. 132,6 Millionen Euro) leicht positiv. Die bereinigte EBIT-Marge blieb weiterhin stabil und betrug 14,8 Prozent (Vj. 14,7 Prozent). Der Gewinn pro Aktie erreichte 0,92 Euro (Vj. 1,10 Euro). "Wie bereits Anfang Juli mitgeteilt, haben wir angesichts der günstigen Umsatzentwicklung im dritten Quartal die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2017/18 auf 1.250 - 1.300 Mio. Euro angehoben. Insbesondere freue ich mich, dass erneut sowohl beide Strategische Geschäftseinheiten als auch alle Regionen einen signifikanten Beitrag hierzu geleistet haben. Die gute Entwicklung unserer jüngsten Produktinnovationen bestätigt unsere Strategie, die Entwicklung innovativer Lösungen im medizinischen Bereich weiter voranzutreiben und unsere globale Aufstellung weiter auszubauen.", kommentiert Dr. Ludwin Monz, Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG, das Ergebnis. Solider Zuwachs in beiden Strategischen Geschäftseinheiten Die strategische Geschäftseinheit (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices konnte den Umsatz nach neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um 6,4 Prozent (währungsbereinigt: 10,7 Prozent) auf 681,0 Millionen Euro gegenüber 639,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum steigern. Hier entwickelten sich vornehmlich das Geschäft mit Lasersystemen zur Sehschärfenkorrektur sowie Diagnostikgeräte positiv. Darüber hinaus konnte eine weiterhin solide Nachfrage nach Intraokularlinsen zur Behandlung des Grauen Stars verzeichnet werden. Das Umsatzwachstum der SBU Microsurgery lag bei 9,1 Prozent (währungsbereinigt: 14,3 Prozent). Der Umsatz mit Operationsmikroskopen und Visualisierungslösungen erreichte 245,2 Millionen Euro gegenüber 224,8 Millionen Euro im Vorjahr. Hierzu trug insbesondere das neue Visualisierungssystem für Neurochirurgen KINEVO 900 bei. Starkes organisches Wachstum in allen Regionen Der Umsatz in der Region EMEA stieg um 8,6 Prozent (wechselkursbereinigt: 10,0 Prozent) auf knapp 282,0 Mio. Euro (Vj. 259,6 Millionen Euro). Dazu trugen die stabile Entwicklung in den Kernmärkten Deutschland und Frankreich sowie ein solides Wachstum in Großbritannien und Südeuropa bei. Auf währungsbereinigter Basis stieg der Umsatz in der Region Americas um 11,7 Prozent auf 279,3 Mio. Euro (Vj. 272,5 Millionen Euro) an. Das berichtete Wachstum belief sich aufgrund negativer Währungseffekte auf nur 2,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Dabei ist eine weiterhin positive Entwicklung im US-Markt zu verzeichnen. Die Region Asien/Pazifischer Raum (APAC) erzielte ein Wachstum von 9,7 Prozent auf 364,9 Mio. Euro (Vj. 332,6 Millionen Euro). Währungsbereinigt entspricht dies einem Anstieg von 13,0 Prozent. Die größten Wachstumsbeiträge kamen hierbei aus China und Südkorea. Der Gewinn pro Aktie entwickelte sich mit 0,92 Euro rückläufig (Vj. 1,10 Euro). Hierfür waren jedoch primär nicht operative Faktoren ausschlaggebend, insbesondere ein Einmalerlös aus Verkäufen nicht-strategischer Vermögenswerte im Vorjahr, ein negatives Währungsergebnis und die infolge der Kapitalerhöhung im März 2017 gestiegene Anzahl an ausstehenden Aktien. Carl Zeiss Meditec bestätigt die bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 3. Juli 2018 formulierten Umsatzerwartungen für das Geschäftsjahr 2017/18. Es wird ein Umsatz innerhalb einer Bandbreite von 1.250 Mio. - 1.300 Mio. Euro erwartet (zuvor: 1.230 Mio. - 1.280 Mio. Euro). Die EBIT-Marge soll auf bereinigter Basis weiterhin zwischen 14 Prozent und 16 Prozent liegen. Umsatz nach strategischen Geschäftseinheiten Angaben in 9 Monate 9 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2017/18 2016/17 zum Vorjahr (währungsbereinigt) Ophthalmic 681,0 639,9 +6,4% +10,7% Devices Microsurge- 245,2 224,8 +9,1% +14,3% ry Gesamt 926,3 864,7 +7,1% +11,7% Umsatz nach Regionen Angaben in 9 Monate 9 Monate Veränderung Veränderung zum Vorjahr Mio. Euro 2017/18 2016/17 zum Vorjahr (währungsbereinigt) EMEA 282,0 259,6 +8,6% +10,0% Americas 279,3 272,5 +2,5% +11,7% APAC 364,9 332,6 +9,7% +13,0% Gesamt 926,3 864,7 +7,1% +11,7% Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Director Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel. 03641 220-116 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com www.zeiss.de/presse 10.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer Str. 51-52 07745 Jena Deutschland Telefon: +49 (0)3641 220-0 Fax: +49 (0)3641 220-112 E-Mail: investors.meditec@zeiss.com Internet: www.zeiss.de/meditec-ag/ir ISIN: DE0005313704 WKN: 531370 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 712919 10.08.2018

