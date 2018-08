Man kann es als Revolution in der Biotechnologie bezeichnen: Genome Editing. Es geht dabei um verschiedene Methoden, die einzelne Bausteine der DNA gezielt und punktgenau verändern können - so einfach wie die Bearbeitung eines Textes mit einem Word-Programm. Will man hier ein Wort austauschen, muss man lediglich die Befehle "Suchen" und "Ersetzen" anwenden. Fast genauso einfach funktioniert Genome Editing. Es eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln, Pflanzensorten oder Produktionsverfahren. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es rund 10.000 erblich bedingte Krankheiten, die schwer oder gar nicht geheilt werden können. Viele könnten in Zukunft mithilfe des Genome Editing der Vergangenheit angehören.

