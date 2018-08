Der Zulieferer Hella rechnet weiter mit guten Geschäften mit der Autoindustrie. Die Westfalen gehen im laufenden neuen Geschäftsjahr (Ende Mai 2019) von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 5 bis 10 Prozent aus, wenn Zu- und Verkäufe ausgeklammert werden, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in Lippstadt mitteilte. Auch das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll in dieser Größenordnung zulegen. Am Markt lagen die Erwartungen der Analysten eher am unteren Ende der neuen Prognose.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende Mai) kletterte der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 13,7 Prozent auf 388,7 Millionen Euro, die Dividende will Hella von 0,92 Euro auf 1,05 Euro je Aktie anheben.

Eckdaten hatte der Licht- und Elektronikspezialist bereits mitgeteilt, der Umsatz war zum Vorjahr um 7,2 Prozent auf 7,1 Milliarden Euro geklettert, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 9 Prozent auf 581 Millionen Euro./men/jha/

ISIN DE0008467416 DE000A13SX22

