The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA CGK1 XFRA CA9640461062 WHITE METAL RES EQ01 EQU EUR N

CA BZPA XFRA IM00BZ7PNY71 ANDALAS ENERGY+PWR PLC ON EQ01 EQU EUR N

CA I8X XFRA NO0003070609 IDEX ASA NK 0,15 EQ01 EQU EUR N

CA VK4 XFRA NO0005806802 VEIDEKKE A/S NK 0,50 EQ01 EQU EUR N