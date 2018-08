"In der ersten Hälfte des Jahres hat sich die Erwartung nach einer Stabilisierung unserer Märkte auf moderatem Niveau bestätigt. Gleichzeitig beginnen unsere Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz in unseren Strukturen und Prozessen zu greifen und sich zunehmend positiv in unserem gesamten Zahlenwerk niederzuschlagen", sagte der Vorstandsvorsitzende von R. Stahl, Dr. Mathias Hallmann. "Trotz der erfreulichen Entwicklung im zurückliegenden Quartal wird allerdings auch sehr deutlich, dass wir erst am Beginn eines langen Weges stehen. Diesen werden wir konsequent weiter vorangehen."

Wachstum in Deutschland, Rückgang in Resteuropa

Im abgelaufenen Quartal hat R. Stahl einen Umsatz von 70,5 Mio. Euro erzielt. Dabei beschreibt das Unternehmen die regionale Entwicklung als uneinheitlich: Das Geschäft in Deutschland legte mit einem Wachstum von 36,8 % auf 19,0 Mio. Euro deutlich zu (Q2 2017: 13,9 Mio. Euro). Hierzu trugen vor allem wesentliche Fertigstellungen und Auslieferungen zu einem Großauftrag über Schaltschränke für einen petrochemischen Anlagenkomplex in Osteuropa bei. In der Zentralregion - bestehend aus Afrika und Europa ohne Deutschland - lag der Umsatz mit einem Rückgang um 2,3 % auf 29,5 Mio. Euro leicht unter Vorjahr (Q2 2017: 30,1 Mio. Euro).

Erfreulicher ...

