Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen zum zweiten Quartal von 17,50 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bonner hätten insgesamt solide Kennziffern ausgewiesen und seien auf gutem Weg, ihre Jahresziele zu schaffen, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Augenmerk der Anleger richte sich nun verstärkt auf die kommenden Auktionen von Mobilfunkfrequenzen in Europa, bei denen die Telekom stärker zum Zuschlag kommen sollte als bislang von ihm erwartet./edh/jha/

Datum der Analyse: 10.08.2018

ISIN DE0005557508

AXC0055 2018-08-10/07:59