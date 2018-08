Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 220 auf 240 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Kursziel werde Adidas gemessen an dem für 2018 zu erwartenden Gewinn so bewertet wie die Konkurrenz, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der starken Leistung in den ersten sechs Monaten habe sich der Sportartikelhersteller dies verdient./zb Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1EWWW0