Das Analysehaus CFRA hat Zurich Insurance Group nach einem starken Halbjahresergebnis von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Tan Jun Zhang in einer am Freitag vorliegenden Studie von 340 auf 352 Franken an. Der Erstversicherer habe in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich besser abgeschnitten als erwartet./zb Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-08-10/06:52

ISIN: CH0011075394