Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Zahlen zum zweiten Quartal von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe starke Kennziffern und einen eben solchen Ausblick ausgewiesen, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2018 bis 2020 erhöht. In der hohen Bewertung der Aktie seien diese positiven Aspekte aber bereits nahezu eingepreist./edh/zb Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

