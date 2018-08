Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Osram von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 44 auf 47 Euro angehoben. Analystin Lucie Carrier sieht nun für die Aktien des Beleuchtungskonzerns die Chance auf eine 20-prozentige Kurserholung, wie sie in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Die Schätzungen am Markt seien inzwischen ausreichend gekürzt worden. Nach dem Kursrückgang seit der jüngsten Gewinnwarnung könnten Anleger wieder eine etwas positivere Haltung einnehmen./ajx/ Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-08-10/08:25

ISIN: DE000LED4000