Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach endgültigen Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nach dem bereits am 17. Juli veröffentlichten vorläufigen Quartalsbericht des Autozulieferers warte er nun auf zusätzliche Details aus der am Vormittag anstehenden Telefonkonferenz, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Freitag./ck/zb Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-08-10/08:44

ISIN: DE000A13SX22