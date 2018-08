JPMorgan hat die Allianz-Aktie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Der Verschuldungsgrad der Allianz liege zwar etwas über dem Branchenschnitt und auch das Risiko bei den Vermögenswerten sei etwas höher als bei den meisten Konkurrenten, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie, in der die finanzielle Stabilität der Versicherer untersucht wird. Die Branche sei derzeit finanziell aber insgesamt gut aufgestellt. So dürfte es selbst bei einer Verschlechterung der Konjunktur oder im Krisenfall hier keine allzu großen Probleme geben. Die Aktie der Allianz gehöre unter anderem neben dem Papier der Swiss Re zu seinen "Top Picks" im Sektor./ck/zb Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0008404005