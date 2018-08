Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für SAF-Holland von 18 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Wegen der jüngsten Gewinnwarnung des Lkw-Zulieferers habe er seine Gewinnprognosen für die Jahre 2018 bis 2020 reduziert, schrieb Analyst Edward Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der zweiten Jahreshälfte dürfte sich die Profitabilität aber wieder bessern und auch die Umsatzaussichten seien solide./edh/jha/ Datum der Analyse: 10.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: LU0307018795